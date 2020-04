Aprire le chiese per permette ai credenti di celebrare la Pasqua, seppur con tutte le misure di sicurezza richieste dal caso. L’idea la lancia Matteo Salvini in diretta televisiva da Maria Latella, ma dai social arriva una pioggia di ‘No’.

Il lockdown è in vigore e i risultati delle misure restrittive si cominciano, timidamente, ad affacciare nello scorrere i dati. Ma la scienza non basta, dice Salvini. Una proposta che spiazza politici e non solo, impegnati da settimane a rilanciare anche sui social network il messaggio “Io resto a casa”.

I social network sono i più implacabili e il ‘No’

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le reazioni all’idea di Salvini di aprire le chiese a Pasqua proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento