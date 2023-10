Le reazioni europee a proposito dell’attacco di Hamas a Israele

Unanime condanna delle violenze

Roma, 7 ott. (askanews) – Unanime condanna dei governi europei e dell’Unione Europea dopo gli attacchi lanciati questa mattina da Hamas in territorio israeliano. “Il governo italiano segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti in corso. Il terrore non prevarrà mai. Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi”, scrive Palazzo Chigi. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ribadito come i governo condanni con la massima fermezza gli attacchi a Israele. Sono a rischio la vita delle persone, la sicurezza della regione e la ripresa di qualsiasi processo politico”.

L’omologo tedesco, Annalena Baerbock, ha accusato Hamas di contribuire alla “intensificazione della violenza”, aggiungendo come Israele abbia “la piena solidarietà” della Germania e “il diritto, garantito dalla legge internazionale, di difendersi dal terrorismo”.

Il governo francese ha espresso “piena solidarietà con Israele e le vittime” del conflitto e ha sottolineato “il pieno e assoluto rigetto del terrorismo e l’impegno a favore della sicurezza di Israele”, mentre il presidente Emmanuel Macron ha ribadito la propria “ferma condanna” degli attacchi.

Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha condannato gli “orribili attacchi” e ribadito il diritto all’autodifesa di Israele, menttre dalla Spagna – presidente di turno dell’Ue- il governo di Madrid si dichiara “scioccato dalla violenza indiscriminata degli attacchi”. Infine, il responsabile della politica Estera dell’Ue, Josep Borrell, ha condannato gli “attacchi indiscriminati di Hamas” esprimendo la propria “piena solidarietà” a Israele.