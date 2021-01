AGI – Dal Friuli al Veneto, dalle Marche alla Campania, cresce il fronte del no alla riapertura delle scuole superiori di secondo grado. Mentre il governo conferma, al momento, la riapertura da giovedì 7 gennaio, dal territorio arrivano critiche, e anche ordinanze, per rinviare il ritorno in classe almeno a fine gennaio.

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha deciso di prolungare il ricorso alla didattica digitale integrata al 100% per gli istituti superiori fino al 31 gennaio. “Ciò – spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen – per dare la certezza di tempi alle scuole: non vogliamo ricominciare per poi doverci fermare nuovamente e vogliamo dare garanzia alle scuole per organizzare il loro lavoro fino al 31 gennaio.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le Regioni frenano sulla riapertura delle scuole, e molte rinviano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento