AGi – Rivedere i parametri, avere voce in capitolo prima che arrivi – parole del governatore del Friuli Fedriga – “l’oracolo del venerdì”, chiarire non solo i criteri attraverso i quali si esce dalla zona rossa ma anche quelli che sono alla base dell’interpretazione dell’algoritmo.

È un fronte unito quello dei governatori che puntano a chiedere, in un incontro con l’esecutivo che potrebbe tenersi giovedì, modifiche ai 21 indicatori introdotti dal governo. Nell’esecutivo si ricorda che quei principi scientifici erano stati condivisi, che lo schema non può essere modificato in un momento in cui si è arrivati ad oltrepassare la soglia delle 700 vittime in un giorno.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Le regioni vogliono rivedere i 21 parametri ma il governo tira dritto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento