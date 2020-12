Le Regioni vogliono spostare al 18 gennaio la riapertura degli impianti sciistici

AGI – Le Regioni chiedono al governo di fissare al 18 dicembre la data per la riapertura degli impianti sciistici, invece del 7 gennaio come originariamente stabilito. La proposta è contenuta in una lettera inviata dal presidente della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, ai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza.

“Allo stato attuale – scrive Bonaccini – causa anche il recente andamento epidemiologico a livello internazionale che non ha agevolato l’assunzione delle necessarie decisioni, si ritiene non ricorrano le condizioni tali da consentire iniziative e azioni programmabili per permettere l’apertura degli impianti il giorno 7 gennaio”.

“Pertanto – è la proposta – con senso di responsabilità e al fine di agevolare la validazione delle necessarie linee guida,

