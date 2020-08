Le regole per abbracciarsi in sicurezza in tempi di distanziamento

AGI – Evitare il contatto diretto, coprirsi il viso e puntare il volto verso direzioni diverse. Queste sono alcune delle indicazioni per abbracciarsi all’epoca del Covid-19, spiegate da Molly Rosenberg dell’Indiana School of Public Health in uno studio pubblicato su medRxiv.

Secondo i ricercatori, la mancanza di contatto fisico durante la pandemia è stata percepita in maniera piuttosto sentita da gran parte della popolazione, per cui un abbraccio ai propri cari potrebbe rappresentare un modo per manifestare solidarietà e affetto. In Italia come noto le regole sul distanziamento restano feree e tutti virologi sono concordi nello sconsigliare ogni tipo di abbraccio e contatto fisico se non tra congiunti.

