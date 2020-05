Le riaperture dopo l’emergenza Covid-19 in Italia, regione per regione

Le Regioni procedono in ordine sparso sul tema delle riaperture, programmando alcuni allentamenti delle misure di chiusura già da lunedì 11 maggio e in seguito da lunedì 18 maggio, in un quadro che appare nel complesso assai confuso. La situazione d’altronde sembra in evoluzione anche a livello centrale, con una continua interlocuzione tra governo e regioni: queste ultime chiedono per bocca di Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, che da Roma si anticipino alcune riaperture. Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, non ha escluso che vi siano prima di giugno. Ecco la situazione nelle singole regioni.

