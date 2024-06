le-ricerche-dei-superstiti-del-naufragio-a-largo-roccella-jonica

Oltre 70 tra dispersi e morti, con il natante in avaria a Lampedusa

Roma, 18 giu. (askanews) – Nelle immagini le ricerche di eventuali superstiti del naufragio della barca a vela avvenuto a 120 miglia dalle coste calabre in area di responsabilità SAR italiana.”A Roccella sono arrivati appena 11 sopravvissuti a quella che, da una prima ricostruzione, sembrerebbe una esplosione a bordo dell’imbarcazione nella quale si trovavano complessivamente 76 persone. Una doppia tragedia che ha interrotto il viaggio della speranza di 140 persone: meno della metà sono sopravvissute, trovando la salvezza sulle nostre coste”, ha dichiarato in una nota il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro.Per le attività di ricerca al largo di Roccella lunedì 17 giugno erano presenti in area due motovedette della Guardia Costiera, partite da Reggio Calabria e Roccella ionica, e un aereo ATR42 decollato dalla base aeromobili delle Guardia Costiera di Catania, oltre alla nave Dattilo della Guardia Costiera.A Lampedusa una ong ha soccorso un natante in avaria e portato sull’isola 54 sopravvissuti, sarebbero 10 le vittime.