Le riforme l’antidoto migliore alla ristrutturazione del debito

L’Italia cammina sul filo del rasoio rischiando da tempo la propria sicurezza economica e sociale, incurante della salute della propria economia, vivendo al di fuori di regole e cognizioni che necessariamente un paese tradizionalmente presente nell’agone della competizione di mercato deve assolutamente considerare. Ma bisogna ammetterlo, sinora tutto va avanti come se nulla fosse. Nel paese si parla d’altro. Bastano poche informazioni false provenienti da piattaforme digitali occulte autoctone o straniere, e il depistaggio rispetto alla consapevolezza della condizione economica esplosiva in cui ci troviamo viene messa in second’ordine. Fa male constatarlo, ma questa situazione si trascina da molto tempo,

