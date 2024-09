Le ‘skills’ dell’addetto stampa al Parlamento Ue? Parasecolo: “Creatività e competenza”

ROMA – Creatività, competenza, strategia e dedizione: questa la ricetta per l’addetto stampa che si occupa di seguire la rappresentanza del Parlamento europeo nei singoli Stati membri. Ne parla Valentina Parasecolo, coordinatrice dell’Ufficio stampa del Parlamento Ue in Italia, rispondendo alle domande dei giovani giornalisti e content creator che stanno partecipando al Corso europeo presso la sede dell’agenzia Dire, a Roma.

GLI ADDETTI STAMPA DEL PARLAMENTO UE, COSA FANNO

Gli addetti stampa, continua Parasecolo, “vanno dai tre ai sei per singolo Stato membro”. La coordinatrice spiega: “Siamo giornalisti che danno supporto agli altri giornalisti, e agli eletti“. “Quanto ai primi”, dice Parasecolo, “rispondiamo ad esigenze tecniche, come ad esempio la messa in onda dei programmi, informazioni sulle plenarie a Strasburgo o le attività in Italia, i temi principali e la possibilità di realizzare interviste, fornire kit con materiali multimediali pronti”. C’è poi “la formazione e il training dei cronisti”.

Quanto al lavoro istituzionale, dice Parasecolo, “lavoriamo con gli addetti stampa dei singoli deputati rispetto ai lavori delle istituzioni e delle singole iniziative”. Oltre ad essere “ponti” tra questi due mondi, l’obiettivo finale è “informare correttamente i cittadini, responsabilizzando anche gli eletti rispetto al loro lavoro”.

Si tratta di “un lavoro enorme, estremamente creativo e strutturato: bisogna trovare il modo migliore per moltiplicare strategicamente l’impatto delle campagne”. Parasecolo continua: “Penso allo spazio dedicato alle europee di giugno al Festival di Sanremo, ad esempio, oppure a come individuare le attività migliori per raggiungere al meglio il territorio, o anche selezionare le notizie più appetibili per i media”.

Infine, dice la coordinatrice, “supportiamo giornalisti e freelance per permettere loro di partecipare ai lavori delle istituzioni europee”, che mettono a disposizione un budget per i viaggi, come meccanismo propulsore di “democrazia e trasparenza”.

Il Parlamento europeo, conclude Parasecolo, “è l’unica istituzione che permette a un addetto stampa di passare del tempo coi giornalisti che non si riduca strettamente alla conferenza stampa”.

