La deposizione del pentito

Macchinette del clan Contini accanto a quelle dello Stato, nello stesso locale. E una persona che avrebbe effettuato per conto della cosca del Vasto-Arenaccia, “le chiusure delle casse». A puntare il dito contro Alfredo De Feo e Giovanni Rubino, il collaboratore di giustizia, Umberto Schettino. “Giovanni Rubino aveva il compito di fare le chiusure di tutti i conti delle sale da gioco: anche quelle legali, che però anche hanno una parte di gioco illegale. Accanto alle macchinette dello Stato, in questi esercizi, ce ne sono alcune del clan Contini, collegate a un loro sito e non ai Monopoli»,

L’articolo Le slot-machine collegate ai “Monopoli» del clan Contini proviene da Notiziedi.

