Le spedizioni di dispositivi indossabili rallenteranno quest’anno, ecco perché

La crescita dei dispositivi indossabili dovrebbe rallentare notevolmente quest’anno per tre motivi, tutti correlati al coronavirus.

In primo luogo, c’è probabilmente meno bisogno di cose come gli smartwatch mentre le persone sono bloccate a casa. La funzionalità di fitness è meno rilevante quando le palestre sono chiuse e molte persone non sono in grado di allenarsi come prima.

Ci sono anche meno vantaggi in cose come le notifiche di Apple Watch quando le persone sono a casa, poiché il telefono è sempre a portata di mano.

