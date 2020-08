Le spedizioni di iPhone registrano un nuovo record negli Stati Uniti

Attraverso un nuovo rapporto, Canalys condivide le sue stime per le spedizioni di smartphone negli Stati Uniti. I dati incoronano Apple come il grande vincitore con le vendite di iPhone in aumento durante la pandemia, nonostante il mercato globale degli smartphone nel paese abbia registrato un calo delle spedizioni.

I dati di Canalys mostrano che le spedizioni di iPhone negli Stati Uniti sono cresciute del 10% nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso,

