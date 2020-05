Le speranze di un personal trainer “Servono mesi per tornare a regime”

“Il nostro settore è stato pesantemente penalizzato e credo che dalla riapertura (prevista per domani) ci vorranno almeno 3 o 4 mesi, contagi permettendo, per tornare alla normalità alla quale eravamo abituati prima del coronavirus”. Lo ha detto all’AGI Federico Di Luca, personal trainer di 32 anni e istruttore nelle palestre “Passione Fitness Tuscolana” e la “De Rossi fitness”. “Il nostro settore – ha spiegato il personal trainer – è stato tra i più colpiti. Noi non abbiamo guadagnato nulla, ma fortunatamente ci ha pensato lo Stato”. Ed è proprio il Governo, spesso oggetto di critiche da parte dei cittadini,

