Le spezie fanno litigare i due partiti di maggioranza in Sardegna 

AGI – Non ci sarebbe lo scontro su una nomina in commissione consiliare Bilancio all’origine della ‘battaglia delle spezie’ fra Lega e Psd’Az, consumata due giorni fa nell’aula del Consiglio regionale della Sardegna. Almeno secondo la versione fornita dai leghisti.

I due principali partiti della maggioranza di centrodestra che sostiene il presidente della Regione Christian Solinas, sono stati protagonisti di una prova di forza in Aula su un emendamento alla leggina di modifica sulla norma regionale sugli agriturismo che riguardava la possibilità di utilizzare ingredienti o spezie extraregionali non solo in caso di produzione assente in Regione, ma anche quando fossero stati disponibili in quantità troppo limitate.

