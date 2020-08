Le stelle del nuoto azzurro infiammano il Sette Colli

Il nuoto ritrova i suoi campioni dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia di Covid-19. Nella piscina del Foro Italico, in un Trofeo Sette Colli che mette in palio anche gli ‘scudetti’, brillano i big azzurri, a cominciare da Gregorio Paltrinieri. L’olimpionico dei 1500 sl, che domani si cimenterà sulla ‘sua’ distanza, infiamma Roma con un 800 da leccarsi i baffi. Il suo nuovo record dei campionati (7’40″22) la dice lunga sui benefici, immediati, sulla sua psiche del suo addio a Ostia. Il 25enne fuoriclasse emiliano precede Gabriele Detti, secondo in 7’46″04, e Domenico Acerenza, terzo in 7’48″74. Un vero show di potenza.

