AGI – Il Partito democratico guarda con preoccupazione a quanto si muove in seno all’alleato Cinque Stelle. Non tanto per la vicenda Venezuela che, per dirla con un deputato dem, “rimane alquanto fumosa”, quanto per la posizione sul Meccanismo di Stabilità Europeo e per la fuga in avanti di Alessandro di Battista che, con la richiesta del congresso, ha reso un’immagine plastica della spaccatura che attraversa i gruppi parlamentari.

Una spaccatura che potrebbe portare a un incidente di percorso potenzialmente fatale se, quando il Parlamento sara’ chiamato a votare sul ricorso al Mes, il Movimento dovesse votare contro il resto della maggioranza.

L’articolo Le tensioni nel M5s preoccupano il Pd: “A luglio sarà un Vietnam” proviene da Notiziedi.

