Le terrificanti avventure di Sabrina 3 su Netflix: trama e cast

La streghetta adolescente torna con la nuova stagione: Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3 è disponibile su Netflix dal 24 gennaio. Negli otto episodi della terza “parte”, Sabrina Spellman farà di tutto per salvare il suo fidanzato Nicholas, rilegato all’Inferno dopo essersi sacrificato nella scorsa stagione. Ma riportarlo indietro non sarà così semplice.

La serie Tv è basata sui personaggi dei fumetti Archie ed è ambientata nello stesso universo di Riverdale. Entrambi gli show sono stati creati da Aguirre-Sacasa.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3: su Netflix arriva la terza stagione

La serie Tv segue le avventure di Sabrina Spellman, un’adolescente metà umana e metà strega. Il giorno del suo sedicesimo compleanno deve scegliere cosa ne sarà della sua vita: se abbraccerà completamente la sua natura, dovrà dire addio ai suoi amici mortali e a Harvey, il suo ragazzo.

Dopo gli eventi della seconda stagione, in cui lo stregone Nicholas si è sacrificato per imprigionare Lucifero, ovvero il Signore Oscuro, ne Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3, la protagonista dovrà affrontare ben altre minacce. Prima di tutto deve salvare Nicholas, non senza alcune conseguenze. Poi, a Greendale arriva un misterioso circo il cui intendo è risvegliare un antico male. Riuscirà Sabrina a liberare il suo ragazzo e salvare la città prima che sia troppo tardi?

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3: il cast della nuova stagione

Kiernan Shipka interpreta la protagonista strega Sabrina Spellman; Gavin Leatherwood è lo stregone Nicholas Scratch; Ross Lynch interpreta Harvey Kinkle, ex fidanzato di Sabrina che scopre di discendere da una famiglia di cacciatori di streghe; Lucy Davis è Hilda Spellman, una delle zie di Sabrina, più materna e dotata da senso dell’umorismo; Miranda Otto è l’altra zia, Zelda Spellman, più austera e devota di sua sorella Hilda; Chance Perdomo è Ambrose Spellman, cugino di Sabrina; Michelle Gomez interpreta Mary Wardwell e Lilith, ancella di Lucifero.

Nel cast della serie anche Jaz Sinclair nei panni di Rosalind “Roz” Walker, migliore amica di Sabrina; Tati Gabrielle è Prudence Night; Adeline Rudolph interpreta Agatha; Abigail Cowen è Dorcas; Richard Coyle interpreta Padre Faustus Blackwood, Sommo Sacerdote della Chiesa della Notte, oltre che il preside dell’Accademia delle Arti Occulte. Luke Cook infine veste i panni del Signore Oscuro/Lucifero Stella del Mattino.

