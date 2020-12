Le terrificanti avventure di Sabrina 4, su Netflix l’ultima stagione: trama e cast

Le terrificanti avventure di Sabrina 4 arrivano su Netflix per concludere le vicende della strega adolescente, personaggioapparso nei fumetti Archie (e ambientato nello stesso universo di Riverdale). Ideato da Roberto Aguirre-Sacasa – anche autore del fumetto originale – la serie segue le vicende di Sabrina Spellman, discendente da una famiglia di strega, destinata ad abbracciare il suo destino oscuro. La quarta e ultima stagione è disponibile su Netflix il 31 dicembre.

Le terrificanti avventure di Sabrina 4 su Netflix: la trama dell’ultima stagione

In quest’ultima tranche di episodi (8 in totale), assistiamo alle conseguenze del gesto di Padre Blackwoo che ha rilasciato una misteriosa forza mistica sulla città di Greendale. Si tratta degli orrori di Eldritch contro cui la congrega dovrà combattere. Una serie di terrificanti minacce da sconfiggere una per una, per arrivare all’ultima, Il Vuoto, che indica la fine di tutte le cose. Mentre le streghe si preparano per la guerra, con l’aiuto del Fright Club, Nick ricomincia a conquistare lentamente il cuore di Sabrina, ma sarà troppo tardi?

I problemi per la protagonista non finiscono qui. Infatti, nella scorsa stagione è stato creato un paradosso temporale con due Sabrina Spellman, una che vive nel mondo reale, l’altra come regina dell’Inferno. Inoltre, avevamo lasciato Lilith annunciare la sua gravidanza: è in dolce attesa del figlio di Lucifero, un bambino destinato a lottare con Sabrina per il trono infernale. La grande battaglia finale, però, è quella che si consumerà tra Lilith e il Signore Oscuro che vedrà coinvolta inevitabilmente anche Sabrina.

Le terrificanti avventure di Sabrina 4: il cast e i personaggi

Nel cast dell’ultima parte ritroviamo Kiernan Shipka nel ruolo di Sabrina Spellman; Chance Perdomo è Ambrose Spellman, cugino di Sabrina; Miranda Otto e Lucy Davis interpretano le zie Zelda e Hilda Spellman; Michelle Gomez è Mary Wardwell / Lilith / Madam Satan; Ross Lynch è Harvey Kinkle, ex fidanzato di Sabrina; Tati Gabrielle è Prudence Blackwood; Jaz Sinclair è Rosalind Walker, veggente e amica di Sabrina; Richard Coyle è Padre Faustus Blackwood; Lachlan Watson è Theo Putnam, amico di Sabrina, Rosalind e Harvey; Luke Cook è Lucifero / Signore Oscuro; e Gavin Leatherwood nei panni di Nicholas Scratch, ex fidanzato di Sabrina.

