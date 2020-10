AGI – Si vedranno oggi gli esponenti pentastellati che hanno aderito a ‘Parole guerriere’ per rilanciare il progetto già presentato nelle scorse settimane: M5s si trasformi in una struttura di partito e ‘Rousseau’ torni al Movimento (per quest’ultimo obiettivo sono già state raggiunte 50 firme che verranno inviate al capo politico Crimi).

Sempre oggi il presidente della Commissione Antimafia Morra ha dato appuntamento (per le 19) a palazzo San Macuto per una proposta progettuale che trova il consenso di un nutrito gruppo di senatori: abolizione della figura di capo politico, elezione di un coordinamento nazionale composto da 11 persone,

L’articolo Le truppe del M5s e Di Battista si muovono. Ed è scontro su Rousseau proviene da Notiziedi.

