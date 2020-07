Le ultimissime di mercato di oggi: scambio Juve, derby di Milano per Tonali, colpo Napoli, Mandzukic torna in A?

Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo (aprirà ufficialmente i battenti a settembre) ma le trattative sono già iniziate e grandi affari (scambio Arthur-Pjanic, Hakimi all’Inter) sono già stati conclusi. Ecco le 10 bombe di mercato di oggi. 1. Mario Mandzukic (Inter) Parma Calcio v Juventus – Serie A Mario Mandzukic può tornare in Italia. Il centravanti ex Juve ha rescisso il suo contratto con l’Al-Duhail e ora attende l’offerta giusta per ricominciare. Ci pensa l’Inter di Conte che… continua a leggere sul sito di riferimento