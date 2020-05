Le ultracentenarie sarde scelte come testimonial anti-Covid

A Sennori, centro vicino a Sassari, ci sono due ultracentenarie fra le testimonial della campagna di informazione e sensibilizzazione #ResistiamoinsiemeSennori, lanciata dal Comune in collaborazione con l’associazione culturale Inschibboleth, per affrontare l’emergenza Covid-19.

I volti, coperti dalla mascherina, di Giovanna Ogana, 104 anni, Antonina Piga, 102 anni e Giacomina Fois, 98 anni, compaiono nelle immagini della campagna e nei manifesti che saranno affissi per le strade del paese, per invitare gli abitanti del paese a rispettare le regole di base per evitare la diffusione del virus: usare la mascherina, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone,

