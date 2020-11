AGI – Le regioni alpine chiedono di poter riaprire, in sicurezza, gli impianti di sci per salvare la stagione turistica. L’ipotesi, ha detto il presidente dell’Alto Adige, Arno Kompatscher, è di un’apertura iniziale solo per residenti, quindi che non necessitano di pernottamenti, e poi anche a eventuali turisti in arrivo da altre regioni.

Per il momento, le uniche date certe di apertura degli impianti sciistici sono quelle che interessano le gare di Coppa del mondo di sci alpino, previste a dicembre in Alto Adige e Trentino. Si tratta di aperture ad uso esclusivo agli atleti e relativi staff tecnici delle squadre nazionali che parteciperanno alle due gare veloci in Val Gardena,

