Le vie dello shopping si riempiono in tutta Italia

AGI – Da Napoli a Cagliari, da Palermo a Milano, folle in strada per lo shopping pre-natalizio e file davanti ai negozi. È un week end che si preannuncia ad alta tensione, quello in corso, per rischio assembramenti tra ‘esodi’ per i ricongiungimenti di Natale e ultima occasione di shopping.

Già da venerdì sera movimenti intensi si erano verificati nelle principali stazioni e aeroporti del nord in direzione sud. Sono stati infatti tanti quelli che, prima della chiusura ‘totale’ prevista dal governo per i giorni festivi e prefestivi, hanno deciso di approfittare dell’ultima ‘finestra’ rimasta aperta per gli spostamenti.

