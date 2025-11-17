lunedì, 17 Novembre , 25

Le vittime di Epstein in un video: “Abbiamo sofferto così tanto”

Redazione-web
Di Redazione-web

Chiedono al Congresso Usa di pubblicare i file sull’inchiesta

Milano, 17 nov. (askanews) – Le donne sopravvissute agli abusi sessuali di Jeffrey Epstein hanno pubblicato un video in collaborazione con una coalizione che lavora per porre fine allo sfruttamento sessuale e hanno chiesto al Congresso degli Stati Uniti di votare per la pubblicazione dei file di Epstein. Il Presidente repubblicano della Camera Mike Johnson ha dichiarato che questa settimana voterà per costringere il Dipartimento di Giustizia a pubblicare i file rimanenti relativi all’inchiesta su Epstein.I legislatori hanno recentemente pubblicato una serie di email ottenute dagli eredi di Epstein: in una, Epstein ha scritto che Trump “ha trascorso ore” con una delle vittime a casa sua, e in un’altra ha definito il presidente “sporco”. Nel filmato prodotto dalla coalizione World without Exploitation compaiono Danielle Bensky, Lisa Phillips, Marijke Chartouni, Sharlene Rochard, Annie Farmer, Haley Robson, Ashley Rubright, Jena Lisa Jones, Wendy Pesante, Jess Michaels e Liz Stein.

