leader-in-egitto-per-gaza,-erdogan-scherza-con-meloni:-smetti-di-fumare

Video NewsLeader in Egitto per Gaza, Erdogan scherza con Meloni: smetti di fumare
Redazione-web
Redazione-web

Durante la firma della pace a Sharm el-Sheikh

Sharm el-Sheikh, 13 ott. (askanews) – Scambio di battute fra Erdogan e Meloni durante un incontro fra i leader mondiali, a margine della firma degli accordi di pace a Sharm el-Sheikh. “Stai molto bene! Ma devo farti smettere di fumare”, ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, salutandola.”Lo so, lo so”, ha ribattuto ridendo Meloni mentre il presidente francese Emmanuel Macron, subito dopo ha commentato: “È impossibile”.All’incontro hanno partecipato anche il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, il primo ministro canadese Michael Carney, il re di Giordania Abdullah II e il ministro degli Esteri Saudita Faisal bin Farhan Al Saud.

