domenica, 18 Gennaio , 26

Auto contro un muretto nel Barese, morti fratello e sorella

(Adnkronos) - Due giovani di Altamura, Antonio Bigi...

Fognini, l’incontro con Pellegrini e la battuta sulla gravidanza: “Ehi cicciona…”

(Adnkronos) - Selfie tra campioni a Milano. Federica...

Serie A, oggi Milan-Lecce – Diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo in...

Torino-Roma 0-2, Malen e Dybala fanno volare Gasperini al quarto posto

(Adnkronos) - Vince la Roma. Oggi, domenica 18...
leao-segna-in-contropiede,-l’arbitro-annulla:-cos’e-successo-in-milan-lecce
Leao segna in contropiede, l’arbitro annulla: cos’è successo in Milan-Lecce

Leao segna in contropiede, l’arbitro annulla: cos’è successo in Milan-Lecce

DALL'ITALIA E DAL MONDOLeao segna in contropiede, l'arbitro annulla: cos'è successo in Milan-Lecce
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Episodio arbitrale in Milan-Lecce. Nella sfida di oggi, domenica 18 gennaio, valida per la 21esima giornata di Serie A, i rossoneri si sono visti annullare un gol per fuorigioco. Succede tutto al 9′ del primo tempo. Pulisic vede il taglio di Leao e lo serve alle spalle della difesa salentina, il portoghese si presenta così solo davanti a Falcone e lo batte con un morbido pallonetto, andando a esultare sotto i suoi tifosi. 

Immediata però la bandierina alzata dell’assistente, con l’arbitro Zufferli che annulla la rete. Le immagini mostrano infatti la posizione irregolare di Leao al momento del tocco di Pulisic, con il portoghese che è partito quindi oltre l’ultimo difensore del Lecce. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.