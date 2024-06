LeBron James giocherà col figlio, Lakers scelgono Bronny al draft Nba

(Adnkronos) –

LeBron James e il figlio Bronny giocheranno insieme nei Los Angeles Lakers nella stagione Nba 2024-2025. Nel secondo giro del draft, i Lakers – con la scelta numero 55 – hanno selezionato Bronny James, 19enne guardia che esce dal college di USC.

LeBron James, 40 anni a dicembre, corona così il sogno di condividere lo spogliatoio con il figlio: non è mai successo nella Nba. La scelta di Bronny James è l’argomento del giorno, ovviamente. I rumors che hanno preceduto la chiamata dei Lakers hanno fatto riferimento ad un intenso lavoro dell’agente Rich Paul: il procuratore di LeBron James avrebbe avvisato tutte le squadre interessate a Bronny. Inutile sceglierlo, il ragazzo ovviamente avrebbe gradito solo i Lakers come destinazione e in caso di chiamata da un’altra squadra avrebbe fatto i bagagli per l’Australia.

Bronny James lascia l’Ncaa dopo una sola porzione di stagione a USC con 4,8 punti, 2,8 rimbalzi e 2,1 assist in poco più di 19 minuti a partita. Il ragazzo, che ha destato una buona impressione prima del draft nella combine di Chicago, è tornato sul parquet a Usc dopo uno stop di 5 mesi per un intervento al cuore: l’operazione, dopo un arresto cardiaco, ha corretto un difetto congenito.

Formalmente, LeBron può svincolarsi dai Lakers. Ovviamente, non lo farà: eserciterà l’opzione che prolunga il suo contratto di una stagione per 51,4 milioni di dollari di ingaggio. Secondo Espn, la franchigia gialloviola puntano a offrire a LBJ un nuovo contratto triennale da 162 milioni complessivi.