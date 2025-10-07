martedì, 7 Ottobre , 25

Ecco l’ottobrata ma farà più caldo al Nord: temperature fino a 25 gradi, le previsioni

(Adnkronos) - Dopo i l freddo arrica l'ottobrata...

Taylor Swift e il no al Super Bowl: “Ecco perché ho rinunciato a esibirmi”

(Adnkronos) - Taylor Swift ha spiegato perché non...

Meloni: “7 ottobre tra le pagine più buie della storia”

(Adnkronos) - "Sono trascorsi due anni dall’ignominia del...

Catturato a Foggia Leonardo Gesualdo, latitante della mafia pugliese ricercato da 5 anni

(Adnkronos) - Catturato all’alba di oggi, martedì 7...
lebron-james,-oggi-la-sua-“second-decision”.-ipotesi-ritiro
LeBron James, oggi la sua “Second Decision”. Ipotesi ritiro

LeBron James, oggi la sua “Second Decision”. Ipotesi ritiro

DALL'ITALIA E DAL MONDOLeBron James, oggi la sua "Second Decision". Ipotesi ritiro
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Cresce l’attesa per “The Second Decision” di LeBron James. Il cestista statunitense ha annunciato che oggi, martedì 7 ottobre, arriverà “la decisione di tutte le decisioni”, come scritto sul proprio profilo Instagram. James ha infatti pubblicato un video sul suo account ufficiale in cui si mostra mentre si siede con sguardo pensieroso, ovviamente con un canestro come sfondo. 

Possibile che la sua “Second Decision”, che ha anche lanciato come hashtag, sia della stessa portata della sua prima storica, quando nel 2010 comunicò la volontà di lasciare Cleveland e di volare a Miami. In molti però sospettano che la stella dei Los Angeles Lakers, 40 anni, abbia intenzione di ritirarsi al termine della prossima stagione. Una prospettiva che ha fatto disperare tifosi e appassionati, che si sono riversati sui social. Non resta che aspettare. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.