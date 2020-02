Lecce, i convocati di Liverani. Assenti Babacar e Farias

Napoli Lecce è alle porte. Liverani ha stilato la lista dei convocati per il match di domani pomeriggio. Si andrà in scena al San Paolo alle ore 15. Il tecnico del Lecce non recupera Babacar, Farias e Gabriel.

Napoli Lecce, i convocati di Liverani

3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 6 Paz, 7 Donati, 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 14 Deiola, 15 Monterisi, 18 Saponara, 22 Vigorito, 27 Calderoni, 29 Rispoli, 34 Maselli, 35 Rimoli, 37 Majer, 39 Dell’Orco, 40 Sava 72 Barak, 97 Chironi.

Napoli Lecce, le ultime da Castelvolturno

Il Napoli sta preparando al meglio la sfida di domani pomeriggio. Nel frattempo Gattuso ha recuperato tutti, escluso Malcuit. Il tecnico calabrese spera di poter schierare finalmente la difesa tipo: Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui. Nel frattempo ci sono diversi dubbi in mezzo al campo: Ruiz in ballottaggio con Lobotka, mentre Zielinski potrebbe essere riproposto con Demme. Davanti non dovrebbero esserci sorprese ad esclusione del ballottaggio Politano-Callejon. Insigne e Milik dovrebbero giocare regolarmente dal primo minuto.

