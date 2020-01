Lecce-Inter, domenica ore 15.00: le probabili formazioni e le possibili scelte di Conte

Il Lecce ospita l’Inter tra le mura dello stadio Via del Mare per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Tra i pali della squadra nerazzurra ci sarà Handanovic. Nessuna sorpresa per la porta dell’Inter: lo sloveno ha subito solamente tre reti nelle ultime cinque partite di campionato, permettendo alla formazione di Conte di conquistare due vittorie e tre pareggi. La difesa a tre vedrà ancora escluso l’ex Atletico Madrid Godin. Al suo posto ci sarà il giovanissimo Bastoni, il quale… continua a leggere sul sito di riferimento