Lecce-Lazio 0-0, nessun gol e Sarri frena ancora

Pareggio senza gol per la Lazio. Oggi, sabato 24 gennaio, i biancocelesti hanno pareggiato per 0-0 al Via del Mare contro il Lecce nella 22esima giornata di Serie A, in una partita con poche occasioni. Tra le poche chance del match, la traversa di Ramadani nella ripresa, il tap-in di Dia, che trova la parata di Falcone in uscita, e il tiro da fuori di Taylor, a lato di poco. Punto che serve a poco per la squadra di Sarri, che sale a 29 punti, a dieci lunghezze dal sesto posto. Arriva invece a 18, a +1 sulla Fiorentina terzultima, quella di Di Francesco. 

Nella prossima giornata di Serie A la Lazio ospiterà il Genoa, mentre il Lecce volerà a Torino per sfidare i granata di Baroni. 

 

