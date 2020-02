Il centrocampista del Lecce, Marco Mancosu, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in seguito alla vittoria per 3-2 sul Napoli di Gennaro Gattuso

Lecce, Mancosu: “Abbiamo proposto il nostro gioco”

Marco Mancosu, centrocampista del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella mixed zone in seguito alla vittoria per 3-2 sul Napoli. Il giocatore è stato l’autore di una splendida rete su punizione dalla distanza. Il gol alla fine si è rivelato essere assolutamente decisivo per i pugliesi, è infatti grazie a questa che sono riusciti a portare a casa tre punti preziosi per la lotta salvezza.

Abbiamo fatto una grandissima gara. All’inizio abbiamo dovuto soffrire, soprattutto nei primi trenta minuti. Poi però dopo la rete è stato tutto un po’ in discesa. Loro infatti si sono aperti di più e ci hanno concesso delle ripartenze. Sapevamo che loro sono molto bravi a giocare tra le linee ed è ovvio che dovessimo stringerci di più. Noi dal nostro canto siamo stati bravi a farlo e abbiamo proposto il nostro calcio e la nostra filosofia di gioco. Tutti quanti noi abbiamo fatto un vero e proprio partitone. Ci siamo sacrificati tanti. Sacrificio e qualità ci hanno permesso, alla fine, di vincere e di portare questi tre importantissimi punti a casa

The post Lecce, Mancosu: “Abbiamo fatto un partitone. Ci hanno concesso molte ripartenze” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento