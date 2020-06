Lecce-Milan: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni

Il Milan di Stefano Pioli riprende il suo cammino a caccia di un piazzamento europeo sfidando in trasferta il Lecce di Fabio Liverani nella 27ª giornata di Serie A, dopo la lunga sospensione del torneo per la pandemia da Coronavirus. Dove e quando si gioca La gara tra Lecce e Milan si giocherà lunedì 22 giugno 2020 allo Stadio Via del Mare di Lecce, rigorosamente a porte chiuse e senza tifosi, alle ore 19:30. Partita: Lecce-Milan Data: Lunedì 22 giugno 2020 Orario: 19:30 Stadio: Via del Mare… continua a leggere sul sito di riferimento