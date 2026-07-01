mercoledì, 1 Luglio , 26

Tumori, Criscitiello (Humanitas): “Test genomici riducono chemioterapia in cancro seno”

(Adnkronos) - “Negli anni abbiamo visto come l'utilizzo...

Tumori, oncologo Pruneri: “Test genomici aiuto diagnostico e prognostico cancro seno”

(Adnkronos) - “In Lombardia i test genomici sono...

Ucraina, Zelensky a Dublino per cerimonia presidenza irlandese Ue

(Adnkronos) - Il primo ministro irlandese Michael Martin...

Fumo, Perrone (Fondazione Aiom): “52mila firme per aumentare costo sigarette, ora tocca alla politica”

(Adnkronos) - "C'è grande soddisfazione per la collaborazione...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOLecce, recuperato in mare corpo senza vita di un uomo: indagini su...
lecce,-recuperato-in-mare-corpo-senza-vita-di-un-uomo:-indagini-su-identita
Lecce, recuperato in mare corpo senza vita di un uomo: indagini su identità
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lecce, recuperato in mare corpo senza vita di un uomo: indagini su identità

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato in mare questa mattina intorno alle 5 a Santa Maria al Bagno, nel territorio di Nardò , in provincia di Lecce di vigili del fuoco. A segnalarlo era stata la Capitaneria di porto di Gallipoli. Il cadavere si trovava sul fondale nei pressi di una località conosciuta come Montagna Spaccata. 

Al momento del recupero non è stato possibile accertare l’identità della vittima. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della Compagnia di Gallipoli, ai quali sono affidati gli accertamenti , sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono in corso per chiarire l’identità della persona e le circostanze del decesso. 

Previous article
Mattarella ricorda strage Dacca: impegno contro terrorismo
Next article
Egitto, Nessy Guerra portata in caserma. Farnesina: “Assistita da nostro ambasciatore e console”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tumori, Criscitiello (Humanitas): “Test genomici riducono chemioterapia in cancro seno”

(Adnkronos) - “Negli anni abbiamo visto come l'utilizzo di test genomici in pazienti con tumore della mammella in fase precoce, con espressione dei recettori...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tumori, oncologo Pruneri: “Test genomici aiuto diagnostico e prognostico cancro seno”

(Adnkronos) - “In Lombardia i test genomici sono utilizzati in modo molto ampio all'interno delle Breast Unit, quindi possiamo essere assolutamente soddisfatti rispetto all'obiettivo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, Zelensky a Dublino per cerimonia presidenza irlandese Ue

(Adnkronos) - Il primo ministro irlandese Michael Martin ha invitato il presidente del Consiglio europeo António Costa e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Fumo, Perrone (Fondazione Aiom): “52mila firme per aumentare costo sigarette, ora tocca alla politica”

(Adnkronos) - "C'è grande soddisfazione per la collaborazione nata tra Airc, Fondazione Umberto Veronesi e Aiom accomunate anche dall'eredità scientifica di Umberto Veronesi. Durante...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.