l’eccellenza-dello-speck-alto-adige-igp-al-tuttofood

Moser racconta il connubio tra cultura italiana e nordica

Milano, 15 mag. – Al TUTTOFOOD di Milano spazio per la qualità altoatesina, insieme al sapore speziato e leggermente affumicato del suo Speck Alto Adige IGP. L’azienda Moser, produttrice di Speck da oltre 50 anni, ha raccontato così l’eccellenza della sua produzione, connubio tra cultura italiana e tradizione nordica, in condivisione con il Consorzio Tutela Speck Alto Adige IGP. Ha parlato così Matthias Philipp Moser, direttore vendite di Moser: “Il nostro focus è proprio sullo speck. Noi sviluppiamo l’85% del nostro fatturato così, quindi noi possiamo proporre ai nostri clienti la gamma intera nel mondo dello speck. Quindi dall’altissima gamma, il nostro Gran Riserva, di cui abbiamo anche un light con il 50% in meno di grasso, fino ai formati di tagli diversi, quindi dal classico affettato fino ai cubetti e agli sticks”.A primeggiare è sicuramente lo Speck Gran Riserva, top di gamma ed espressione di maestria dell’azienda.”Quest’anno noi cerchiamo di puntare sul Gran Riserva, che è un prodotto 100% nazionale. Quindi i maiali sono allevati e nati in Italia. Oltre a questo, vogliamo puntare anche sui prodotti convenience, quindi sui prodotti ready-to-use. Li possiamo utilizzare sia per lo snack che per la cucina” ha aggiunto Moser.A rendere ancora più speciale la partecipazione del Gruppo al TUTTOFOOD, è la presenza di Reinhold Messner, icona internazionale dell’alpinismo e testimonial d’eccezione, che ha parlato così: “Lo speck era ed è la base della mia nutrizione se vado in montagna. Come rocciatore porto nello zaino un pezzetto di speck e un pezzetto di pane duro e sopravvivo per giorni. In alta quota, la digestione è difficile perché manca l’ossigeno. Nonostante lo speck sia molto condensato, ne porto poco per avere tanta energia”.Un modo per celebrare la tappa importante dei trent’anni dal riconoscimento europeo IGP, che ha contribuito all’evoluzione di un prodotto riconosciuto e apprezzato in Italia e nel Mondo. (Servizio Pubbliredazionale)