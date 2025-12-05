l’eccellenza-italiana-in-genetica-in-3-continenti

ROMA – Il centro scientifico Altamedica, leader nella ricerca e diagnostica genetica in Italia, annuncia la sigla di un importante accordo di partnership internazionale con Prequel Genetics, distributore specializzato in test e tecnologie genetiche.L’intesa, che formalizza l’esportazione di piattaforme diagnostiche e brevetti “Made in Italy” in 18 Paesi chiave tra Europa, Sud America e Medio Oriente, proietta Altamedica tra i protagonisti della medicina genomica mondiale e consolida l’immagine dell’Italia come polo di eccellenza scientifica.L’Italia che esporta innovazione L’accordo è stato siglato dal CEO Prof. Claudio Giorlandino e dal COO Dott. Marco Costantini per Altamedica, insieme a Nebojsa Petrovic per Prequel Genetics. La collaborazione prevede la distribuzione delle tecnologie brevettate da Altamedica in un vasto network che include: Albania, Serbia, Montenegro, Kosovo, Croazia, Slovenia, Romania, Grecia, Cipro, Libano, Spagna, Ungheria, Egitto, Dubai, Argentina, Cile, Perù e Messico.”Questo accordo rappresenta un traguardo di straordinaria importanza scientifica e culturale- ha dichiarato il Prof. Claudio Giorlandino, Direttore Scientifico di Altamedica- La collaborazione con Prequel Genetics consentirà di creare una rete di distribuzione unica nel suo genere. È un modo per trasferire competenze e tecnologie di frontiera. Altamedica conferma il suo ruolo di leader e innovatore, proiettando l’Italia tra i protagonisti della medicina genomica mondiale”.

Attraverso questa partnership, Altamedica metterà a disposizione dei Paesi partner le proprie piattaforme bioinformatiche e diagnostiche molecolari avanzate in settori cruciali quali:• Diagnostica Genetica Prenatale (inclusi test per individuare l’intero esoma fetale nel sangue materno).• Neurogenetica, Cardiogenetica e Nutrigenetica.• Neuroimmunologia (con test innovativi per prevenire disturbi dello spettro autistico legati ad anticorpi anti-recettore del folato, FRAA).Il valore del “Made in Italy” per la salute globaleQuesto accordo non è solo un traguardo commerciale, ma un’operazione di straordinaria importanza culturale e scientifica che valorizza l’immagine dell’Italia nel mondo. Esportando i suoi brevetti, Altamedica esporta il rigore scientifico e la capacità di innovazione italiana, contribuendo direttamente a:• Elevare gli Standard Diagnostici: I Paesi partner avranno accesso a test genetici d’avanguardia certificati e brevettati dai ricercatori italiani.• Trasferimento di Competenze: Viene creato un modello di cooperazione internazionale che trasferisce competenze e tecnologie di frontiera in aree dove la genetica moderna è ancora in fase emergente.• Diagnosi Precoce e Prevenzione: L’innovazione italiana diventa un motore di sviluppo scientifico globale, contribuendo attivamente alla diagnosi precoce, alla prevenzione e al miglioramento della salute materno-fetale e dell’individuo adulto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it