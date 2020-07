Leclerc “Podio? Difficile ma porteremo aggiornamenti”

“Questo weekend porteremo alcuni aggiornamenti, non sappiamo quanto guadagneremo e se questo ci metterà in lotta per il podio. Ma realisticamente sarà molto difficile perché le Mercedes e le Red Bull sono molto veloci”. Così Charles Leclerc alla vigilia del Gran Premio di Stiria, seconda tappa del Mondiale di Formula 1. “Penso che sarà importante che questi aggiornamenti funzionino nel modo corretto e che ci portino a fare progressi, altrimenti sarebbe un cattivo segnale. Sono fiducioso che questi aggiornamenti possano portare maggiore prestazione nella macchina – ha aggiunto il monegasco della Ferrari in conferenza stampa -. Il podio ci ha dato un’iniezione di fiducia come team perché se facciamo tutto alla perfezione possiamo raggiungere i risultati.

