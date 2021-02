AGI – Il Covid ha piegato il Regno Unito. Nel 2020 l’economia britannica ha subìto una contrazione record del 9,9%, il peggior risultato tra i Paesi del G7. In Europa solo la Spagna con un -11% è andata ancora più giù, mentre l’Italia (-8,8%), la Francia (-8,3%) e la Germania (-5%) hanno fatto meglio.

Tuttavia il 25% dei britannici è già stato vaccinato almeno una volta e questo fa ben sperare per il futuro. Come nota Reuters, il calo del Pil della Gran Bretagna dell’anno scorso è stato il più forte dalla fine della Seconda guerra mondiale, in base ai registri ufficiali moderni,

L’articolo L’economia del Regno Unito colpita dal Covid, è la peggiore del G7 proviene da Notiziedi.

