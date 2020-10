L’economia Usa cresce ma è “modesta”, spiega la Fed

AGI – L’economia americana ha imboccato il sentiero della ripresa, anche se ad un ritmo che da “debole” è passato a essere “modesto“. Ovviamente, ci sono alcuni settori che stanno peggio di altri ma l’occupazione sta risalendo la china: si tratta di una ripresa “lenta” e che è evidenziata soprattutto nel manifatturiero. Questa la fotografia scattata dalla Fed, nel suo Beige Book elaborato ogni sei settimane sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera la banca centrale, e che fa riferimento al periodo terminato il 9 ottobre. A caldo, Wall Street non ha reagito vigorosamente restando in territorio debole ma positivo e preparandosi ad archiviare una seduta in altalena,

