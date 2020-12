Umberto Chiariello, noto giornalista di Canale21, ha commentato con queste parole il match vinto dal Napoli contro la Sampdoria. Ecco un estratto del suo, consueto, editoriale della domenica sera (per chi volesse c’è il video in allegato a questo articolo): “Dopo un primo tempo inguardabile, Gattuso non ha perso tempo e ha subito cambiato le carte in tavola. Ha gettato nella mischia Lozano e Petagna. Il messicano ha preso la Samp a testate. Ha messo a segno un gol, un assist e ha persino colpito un palo. Il Napoli, però, non può affidarsi sempre alla giocata del singolo. Serve l’organizzazione di gioco. Solo così il Napoli può fare un salto di qualità definitivo. Come recita un noto detto napoletano: chi pecora se fa, ‘o lupo s’ ‘o magna. E vogliamo essere noi i lupi”.

Le considerazioni di Chiariello a Canale21

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post L’editoriale di Chiariello: “Chi pecora se fa, ‘o lupo s’ ‘o magna” – VIDEO! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento