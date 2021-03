Umberto Chiarello, noto giornalista napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Campania Sport, trasmissione in onda su Canale21. Nel suo consueto editoriale, il giornalista ha commentato il match del Napoli. Ecco un estratto (ma in allegato c’è il video completo). Chiariello sull’attuale momento del Napoli: l’editoriale

“Bakayoko e Manolas sono due giocatori d’esperienza. Come possono concepire una frittata simile? Il gol al Sassuolo è regalato. Il Napoli esce male da questa sfida, avrebbe meritato la sconfitta e solo per fortuna si è trovato in vantaggio. Il Napoli non è capace di gestire le partite”. Guarda il video in allegato per l’editoriale completo.

The post L’editoriale di Chiariello: “Napoli, meritavi di perderla. Bakayoko e Manolas, che frittata!” – VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento