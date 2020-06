“Lee linee guida sulla scuola non sono intoccabili”, dice Boccia

AGI – “Le linee guida non sono intoccabili e niente è imposto: saranno i presidi, sul campo, a dirci se qualcosa va cambiato, e lo aggiusteremo”. In un’intervista a La Stampa il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia dice che con i ministri Speranza e Azzolina “abbiamo concordato che due settimane prima dell’inizio della scuola faremo una ulteriore valutazione”, ma aggiunge con una certa dose di soddisfazione: “Ancora una volta, ha vinto la leale collaborazione tra Stato e Regioni”.

Il ministro afferma anche che “saremo giudicati rispetto alle risorse che arriveranno e a come cambierà la scuola a settembre e lungo tutto il prossimo anno.

