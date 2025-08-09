sabato, 9 Agosto , 25

Trump-Putin, incontro il 15 agosto in Alaska. Zelensky: “Non cederemo nostra terra ai russi”

(Adnkronos) - "L'Ucraina non cederà la sua terra"...

Nagasaki 80 anni dopo: “Sia l’ultima città a subire attacco nucleare”

(Adnkronos) - La città giapponese di Nagasaki ha...

Everton-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Roma torna in campo in...

Spagna, domato incendio ex moschea Cordova: “Monumento è salvo”

(Adnkronos) - "Il monumento è in salvo. Non...
leeds-milan,-oggi-amichevole-per-i-rossoneri:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv-e-streaming
Leeds-Milan, oggi amichevole per i rossoneri: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Leeds-Milan, oggi amichevole per i rossoneri: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

DALL'ITALIA E DAL MONDOLeeds-Milan, oggi amichevole per i rossoneri: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, sabato 9 agosto, la squadra di Massimiliano Allegri affronta il Leeds in amichevole a Dublino. Per i rossoneri, test contro una neopromossa in Premier League, dopo le prime convincenti uscite estive contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory. Grande attesa per vedere in campo i nuovi acquisti, su tutti Luka Modric e Ardon Jashari. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Leeds-Milan in tv e streaming
.  

Ecco le probabili formazioni dell’amichevole di oggi tra Milan e Leeds, in programma alle 16:  

Leeds (4-2-3-1) Darlow; Byram, Bijol, Rodon, Bogle; Ampadu, Gruev; Tanaka, Harrison, Gnonto; Nmecha. All. Farke 

Milan (4-3-3) Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Estupinan; Jashari, Ricci, Modric; Saelemaekers, Gimenez, Leao. All. Allegri 

L’amichevole di oggi sabato 9 agosto tra Milan e Leeds sarà visibile in diretta su Dazn, per gli abbonati. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.