Lega B, Mauro Balata confermato Presidente

Mauro Balata e’ stato confermato alla guida della Lega Serie B dall’assemblea organizzata in modalita’ online. Il numero uno uscente ha ricevuto 16 voti, mentre lo sfidante Ezio

Maria Simonelli ha raccolto 2 preferenze (una scheda bianca e una societa’ assente).

“Lavorero’ con impegno e abnegazione con il nuovo consiglio e con tutte le societa’ per il bene della Serie B e per portate a termine i nostri progetti e la nostra mission, che e’ quella di far crescere la Lega sotto ogni profilo, sociale, economico e di valorizzazione del brand” le prime parole dopo la rielezione.

