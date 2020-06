Lega di A: “Tutelare il merito sportivo se stop campionato”

Niente play-off e niente algoritmo se i verdetti non sono ancora aritmeticamente certi. Dalla lunga Assemblea della Lega Serie A escono indicazioni importanti per un Consiglio federale che si terrà lunedì prossimo e già si preannuncia infuocato. Nella giornata in cui la Federcalcio ufficializza la possibilità di ricorrere alle cinque sostituzioni nella parte finale di una stagione interrotta dall’emergenza sanitaria, i club del massimo campionato rilanciano il proprio dissenso verso i piani B e C promessi dallo stesso mondo del calcio al Governo nella riunione della scorsa settimana. “L’Assemblea – si legge nel comunicato della Lega Serie A – ha dato indicazione ai rappresentanti della Lega di votare in favore di soluzioni che salvaguardino sempre il merito sportivo qualora non fosse possibile portare a termine il campionato di Serie A”.

L'articolo "Tutelare il merito sportivo se stop campionato" proviene da Notiziedi.

