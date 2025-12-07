domenica, 7 Dicembre , 25

Gp Abu Dhabi, Norris rischia grosso: il sorpasso è ‘sospetto’

(Adnkronos) - Lando Norris 'graziato' nel Gp di...

Artigiano in Fiera, inaugurata l’area della Regione Marche

(Adnkronos) - È stata ufficialmente inaugurata oggi l’area...

Roma-Cagliari oggi, il match in diretta

(Adnkronos) - Roma e Cagliari in campo oggi...

Guerra Ucraina-Russia, Kellogg: “Accordo davvero vicino”

(Adnkronos) - E' "davvero vicino" un accordo per...
Lega, fonti: partito agirà contro Calenda per accuse soldi da Russia. E lui replica: “Traditori della Patria”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Lega “chiamerà Calenda a rispondere delle sue farneticanti dichiarazioni nelle sedi opportune”. E’ quanto si apprende da fonti del partito di Matteo Salvini, dopo quanto dichiarato dal leader di Azione, in un’intervista al Corriere della Sera, sostenendo che “ci sono molti filoputiniani” in M5S e Lega, chiedendosi inoltre se “vengono finanziati da Putin”. 

A stretto giro la replica di Calenda che scrive: “Cari leghisti intanto rispondete sul perché non avete formalmente disdetto l’accordo con Russia Unita. Traditori della Patria”. 

