Lega: “Placcaggio di Nardella da Oscar”, e il sindaco dà a Bussolin il Tapiro d’oro

FIRENZE – Un placcaggio da Oscar. Tanto da meritare la statuetta (o meglio, una riproduzione su carta) dopo lo scatto e l’azione intrapresa per fermare gli attivisti di Ultima generazione. Un disegno che Federico Bussolin, capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, ha messo sulla postazione che in Consiglio comunale spetta al sindaco di Firenze, Dario Nardella. Che la prende sul ridere e, poco dopo, imita le gesta di Valerio Staffelli a ‘Striscia la notizia’. Una volta finito l’intervento del coordinatore provinciale del Carroccio, si alza e consegna una riproduzione (in piccolo) del tapiro d’oro tra le risate e gli applausi dei consiglieri.

