Lega, primo giorno a Pontida all’insegna dell’unità

(Adnkronos) – Il primo giorno del raduno della Lega di Pontida si è concluso all’insegna dell’unità. Numerose le presenze, quasi un migliaio di persone erano presenti per accogliere il vicesegretario Roberto Vannacci, il ministro all’Istruzione e Merito, Giuseppe Valditara, e il segretario federale della Lega Giovani, Luca Toccalini. Presente a sorpresa anche il leader Matteo Salvini, precedentemente non previsto per leggeri problemi di salute, ma che è stato accolto al grido di “C’è solo un capitano”. Cori anche per Vannacci: “C’è solo un generale”. 

