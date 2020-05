Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in merito alla impossibilità da parte della terza serie di applicare un protocollo di sicurezza. Di seguito alcune parole.

Lega Pro, Ghirelli: “Nessuna possibilità di applicare un qualsiasi protocollo”

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU INSTAGRAM

Abbiamo incontrato 60 medici per capire come muoverci. Alla fine abbiamo compreso che non c’erano le possibilità di proseguire: impossibile applicare un protocollo di sicurezza. Abbiamo messo tutto a votazione: hanno partecipato 59 club, la Juventus è stata esclusa perché seconda squadra. La maggioranza si è espressa per il merito sportivo, mentre 14 società volevano i playoff. Questa non è una procedura che ho inventato in questi giorni, ma c’è dai campionati scorsi. C’è stata una regolare votazione, ognuno ha manifestato il proprio voto.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

The post Lega Pro, Ghirelli: “Nessuna possibilità per un protocollo sicurezza” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento